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زوج الملكة أليزابيث ينسحب من الحياة العامة
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تاريخ النشر: الأربعاء 02 أغسطس 2017

أ ف ب

ينسحب الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية من الحياة العامة، اليوم الأربعاء، في سن السادسة والتسعين أمضى جزءا كبيرا منها في الخدمة العامة إلى جانب زوجته.

ويحضر دوق ادنبره عرضا للبحرية الملكية في قصر باكينغهام وهي المشاركة المنفردة الأخيرة له من أصل 22219 مشاركة رسمية كهذه منذ اعتلاء زوجته العرش في العام 1952.

وقد شارك في مناسبات أخرى لا تحصى إلى جانب الملكة، البالغة 91 عاما، موفرا لها الدعم مع حس فكاهي غالبا ما كان يتصدر عناوين الصحف.

وسينسحب الأمير فيليب، اليوم الأربعاء، في ختام سباق خيري للبحرية الملكية قطع خلاله عناصرها مسافة 26778 كيلومترا خلال مئة يوم إحياء لذكرى تأسيس قوة الكوماندوس فيها العام 1664.

وقد خدم زوج الملكة اليزابيث في البحرية الملكية خلال الحرب العالمية الثانية.

وقام الأمير ب637 زيارة رسمية إلى الخارج وألقى حوالى 5500 كلمة، على ما تظهر أرقام جمعها قصر باكينغهام. ... المزيد
     
 

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