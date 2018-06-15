«كهرباء الشارقة» وجمعية صناعات الطاقة الشمسية تبحثان التعاون

الشارقة (وام)

بحث الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة وميشيلاين ثنبونت مدير الفعاليات في جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية - خلال اللقاء الذي عقد بينهما في مقر الهيئة - عدداً من المحاور الخاصة بتطوير وتنفيذ مشروعات وأبحاث في مجال استخدام الطاقة الشمسية وإعداد برامج متخصصة لتأهيل قادة المستقبل المتخصصين في هذه الصناعة وتوفير الدعم والتوجيه لهم من أجل توسيع استخدام وسائل الطاقة الشمسية.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تعمل على تقديم خدمات متميزة لسكان إمارة الشارقة.

وأوضح أن الهيئة تعتمد على تنفيذ استراتيجية متكاملة في مشروعات الإنارة بالطاقة الشمسية لجدوى هذه المشروعات الاقتصادية، والحفاظ على البيئة وتوفير الراحة والأمان وأفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال مشاريع ومبادرات واضحة تكون نموذجاً يحتذى به ويتوافق مع أهداف واستراتيجيات وثيقة الترشيد التي أعدتها الهيئة واعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة لتكون خارطة طريق نحو اعتماد الشارقة كأول مدينة للترشيد في المنطقة، من خلال تبني العديد من المبادرات المتميزة في مجالات تقليل التأثيرات البيئية وترشيد الطاقة في مختلف المشاريع والخدمات التي تقدمها.

وأشاد ميشيلاين ثنبونت بالدراسات المتخصصة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه الشارقة في مجال الطاقة المتجددة وإنارة المناطق بالطاقة الشمسية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.