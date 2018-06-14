وفد أنغولي يبحث تعزيز التعاون مع «كهرباء دبي»

دبي (الاتحاد)
استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مكتبه، معالي أنا بولا دي كارفاليو، وزيرة التهيئة العمرانية والسكن لجمهورية أنغولا، على رأس وفد رفيع من الوزارة.
وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على تجارب وخبرات الهيئة في مجال البنى التحتية لقطاع الطاقة.
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ورحب سعيد محمد الطاير في بداية اللقاء بمعالي الوزيرة الأنغولية والوفد المرافق، مسلطاً الضوء على أبرز إنجازات ومبادرات ومشاريع الهيئة التي تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة، نظراً لأهميتها في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة للحفاظ على حق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة نظيفة وصحية وآمنة.
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من جهته، أبدى الجانب الأنغولي إعجابه بمشروعات الهيئة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، مثنياً على جهودها في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة دبي، وتخفيض البصمة الكربونية للإمارة، لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.