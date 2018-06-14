  • الجمعة غرة شوال 1439هـ - 15 يونيو 2018م

سباق بين الفنادق والمنتجعات الشاطئية لتقديم عروض وخصومات لجذب النزلاء

السياحة المحلية والخليجية تستحوذ على %60 من حجوزات الفنادق خلال الصيف
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تاريخ النشر: الجمعة 15 يونيو 2018

مصطفى عبد العظيم(دبي)

توقع مديرو فنادق ارتفاع حدة المنافسة في القطاع الفندقي خلال عطلة عيد الفطر وموسم صيف 2018 لاستقطاب النزلاء والضيوف من السوقين المحلي والخليجي، لما يشكلانه من قوة دفع إضافية للقطاع خلال فترة الصيف، متوقعين أن تنعش السياحة المحلية والخليجية الإشغال الفندقي الذي يتوقع أن يتراوح بين 75 إلى 80% في المتوسط خلال هذه الفترة.

وأفاد هؤلاء بأن موسم صيف 2018 يشهد سباقاً بين الفنادق لتقديم عروض متنوعة للنزلاء، تتضمن تخفيضات في أسعار الغرف تتراوح بين 20 إلى 30%، فضلا عن الباقات الخاصة بحجوزات العائلات والاقامات الطويلة خاصة في الفنادق والمنتجعات الشاطئية في مختلف إمارات الدولة، لافتين إلى أن الحجوزات من الأسواق الأجنبية تعكس كذلك نمواً متواصلا في الطلب خاصة من السوقين الروسي والصيني منذ قرار اعفاء رعايا هذه الأسواق من تأشيرات الدخول المسبقة.

وتوقع مديرو فنادق أن تصل حصة النزلاء من السوقين المحلي والخليجي خلال موسم الصيف بما يتراوح بين 50 إلى 60% من الإشغال الفندقي في الفنادق والمنتجعات الشاطئية، مؤكدين أن دولة الإمارات باتت تشكل وجهة رئيسة لرحلات السياح من دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الصيف حتى في حال زيارتهم لوجهات سياحية أخرى.

وتوقع هؤلاء أن يشهد موسم الصيف الحالي زيادة ملحوظة في مدة الإقامة للعائلات التي قد تتراوح بين 5 إلى 7 أيام في المتوسط، مرجعين ذلك إلى أن طول العطلة الصيفية هذا العام التي ستبدأ فعلياً من منتصف يونيو وتمتد حتى نهاية ديسمبر مع بداية العودة للمدارس، لافتين إلى أن معظم الفنادق وشركات السياحة تعمل منذ فترة، سواءً على المستوى الإقليمي أو العالمي على الترويج للصيف في الإمارات وذلك من خلال حملات تسويقية أو تقديم عروض مغرية. ورجح هؤلاء أن يتصدر النزلاء من أسواق دول الخليج قائمة أسواق النزلاء بالفنادق خلال العيد والصيف، وخصوصاً من السعودية والكويت وعمان، بالإضافة إلى الأسواق الخارجية الأخرى، وفي مقدمتها السوق الروسي والصيني وبعض الأسواق الأوربية، متوقعين أن يكون للسياحة الداخلية دور كبير في تنشيط القطاع، وأن تبلغ نسبة نمو هذه السياحة من 5 إلى 10% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد باترك انطاكي المدير العام لفندق ميريديان العقة ومنتجع المها في دبي أن القطاع الفندقي وخاصة في الفنادق الشاطئية ومنها منتجع لوميريديان شاطئ العقة، يترقب موسماً زاخراً بالنشاطات خلال الصيف المقبل بداية من عطلة عيد الفطر، متوقعاً أن يسجل المنتجع خلال الصيف معدلات اشغال قياسية وكذلك خلال شهر رمضان، حيث يحظى المجتمع بمكانة عالية كأهمّ الوجهات العائلية المفضلة في الإمارات العربية المتحدة. ... المزيد
     
 

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