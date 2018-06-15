قرارات مجلس الوزراء نقلة نوعية في دعم تنافسية الاقتصاد وإنعاش السيولة

حسام عبد النبي (دبي)

أجمع خبراء واقتصاديون على أهمية القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقع دولة الإمارات عالميًا إلى جانب تعزيز السيولة وتنشيط القطاعات الاقتصادية وزيادة تنافسيتها.

وأشاروا إلى أن هذه الخطوات تأتي في مرحلة بالغة الأهمية، ففي الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات عديدة، وتتجه العديد من الدول إلى التوسع في زيادة الإيرادات، ورفع الضرائب والرسوم بمعدلات عالية، تتجه دولة الإمارات إلى تخفيض الرسوم وتذليل العقبات التي تواجه القطاعات الاستثمارية، ما يعكس الرؤية بعيدة المدى التي تمتلكها الدولة في التعامل مع الظروف الاقتصادية المختلفة.

وأكد محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري، أن القرارات الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الوزراء تعزز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية، إقليميا ودولياً أكثر من أي وقت مضى.

وقال: «إن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، بواقع 60 درهماً سنوياً عبر شركات التأمين في الدولة التي ستغطي الحقوق والمستحقات حتى 20 ألف درهم عن كل عامل يعد نقلة نوعية، مشيراً في الوقت ذاته إلى الأهمية الكبيرة لرد 14 مليار درهم والمتمثلة في الضمانات المصرفية لقطاع الأعمال، والتي سيكون لها أثر كبير في إنعاش السيولة لدى الشركات»، منوهاً إلى أهمية القرارات في تعزيز حقوق العمالة وضمان رواتب العاملين في القطاع الخاص وتخفض تكاليف تشغيل العمالة من ناحية، إلى جانب الإسهام في تعزيز الانتاجية ونمو السوق والتوازن في علاقة العمل.