السعودية تتوقع اتفاقاً «معقولاً» لزيادة إنتاج النفط

عواصم (رويترز)

أبلغ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الصحفيين في موسكو أمس، أنه يتوقع اتفاقاً «معقولاً» الأسبوع القادم، عندما تجتمع أوبك ومنتجو النفط غير الأعضاء بالمنظمة في فيينا. وقال إنه أصغى إلى اقتراح لزيادة إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يومياً إجمالاً، وهو ما سيمحو التخفيضات التي ينفذها المنتجون حالياً. وقال «سنرى إلى أين نذهب، لكن أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يرضي، قبل كل شيء، السوق». وأضاف الفالح أنه لا يتوقع نزاعات مع إيران وفنزويلا خلال اجتماع أوبك الأسبوع القادم.

وتعارض كل من إيران وفنزويلا، العضوين في أوبك، مقترح زيادة المعروض النفطي.

قال بنك باركليز في تقرير بحثي عن السلع الأولية إنه يتوقع أن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في اجتماعها الذي ينعقد في 22 يونيو على زيادة الإنتاج وأن يحذو المنتجون الآخرون من خارج أوبك المشاركون في إعلان التعاون حذو المنظمة.

وأضاف البنك أنه يتوقع ألا يسفر اجتماع أوبك عن تغيير في توقعات المنظمة لسعر خام القياس العالمي مزيج برنت البالغ 70 دولاراً للبرميل هذا العام، و65 دولارا للبرميل في العام القادم.