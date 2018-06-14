22.9 مليار درهم عائدات «الاتحاد للطيران» من أعمالها الأساسية بنمو %1.9

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكدت الاتحاد للطيران أنها ستواصل خطتها العام الجاري في تخفيض التكاليف التشغيلية وزيادة الإيرادات والتي تسهم في تخفيض خسائرها بشكل ملحوظ، وذلك بعد أن حققت تحسناً في الأداء التشغيلي لأعمالها الأساسية العام الماضي من خلال تخفيض الخسائر بنسبة 22% في، 2017، وذلك بقيمة 1.6 مليار درهم(432 مليون دولار). واستطاعت الشركة تقليل خسائرها العام الماضي رغم التحديات التي واجهتها بما في ذلك الزيادة الملحوظة في أسعار الوقود، وإعلان إفلاس شركتين من الشركاء بالحصص هما أليطاليا وطيران برلين، إضافة إلى الاستثمار المبدئي في برنامج شامل لتحويل الأعمال.

وقال متحدث رسمي في الاتحاد للطيران خلال مؤتمر صحفي عقد أمس عبر الهاتف، «بعد أن تم تحقيق خسائر عام 2016، أطلقنا خطة وإجراءات لتخفيض التكاليف التشغيلية وزيادة الإيرادات الأمر الذي جعلنا نقلل من الخسائر للعام الماضي وسنقللها العام الجاري بنسبة كبيرة.

وارتفعت عائدات الشركة من أعمالها الأساسية بنسبة 1.9% لتصل إلى 22.9 مليار درهم مقارنة مع 22.1 مليار درهم في 2016 مع تقليل الخسائر في العمليات الأساسية بمقدار 1.6 مليار درهم لتصل إلى 5.7 مليار درهم(1.52 مليار دولار) مقارنة مع خسائر العام 2016، والتي بلغت قيمتها 7.3 مليار درهم (1.95 مليار دولار). وتقتصر النتائج المنشورة لعام 2017 على العمليات الأساسية لشركة الطيران ولا تتضمن التكاليف الاستثنائية أو التكاليف التي تدفع مرة واحدة، وتمت إعادة بيان أرقام 2016 لأغراض المقارنة.

وقال المتحدث خلال المؤتمر الصحفي «نتخذ العام الحالي عدة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض التكاليف منها افتتاح وجهات جديدة مثل باكو وبرشلونة وزيادة الرحلات وتقليلها وإلغائها في وجهات مختلفة». وأضاف» بهدف زيادة الإيرادات قمنا بإطلاق خدمات إضافية لمسافري الدرجة السياحية لم تكن متاحة في السابق مثل إمكانية حجز المقعد المجاور من خلال دفع مبلغ معين وإمكانية استئجار سيارة «اللموزين» واستخدام صالات الانتظار وغيرها من الخدمات». وتوقع المتحدث أن تستقر أعداد المسافرين عبر الشركة للعام الجاري. وبحسب بيانات الاتحاد للطيران، بلغ عدد المسافرين على متن رحلات الاتحاد للطيران 18.6 مليون مسافر بمعدل إشغال وصل إلى 78.5% فيما سجّل معدل المقاعد المتوافرة لكل كيلومتر ارتفاعاً بنسبة 1% في 2017 بما يعكس النمو المعتدل في الطاقة الاستيعابية الأمر الذي أسهم في تحسن جودة عائدات الشركة.