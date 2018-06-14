فرحة العيد تغمر الإمارات

أحمد السعداوي (أبوظبي)
عيد قبل العيد، هكذا كانت أجواء الفرح والبهجة في أرجاء المراكز التجارية وشوارع الإمارات، عبر وجود كثيرين ليتسلموا الكنادير الخاصة بهم، وشراء الحلوى والمستلزمات التي سيستقبلون بها عيد الفطر السعيد، ويقضون أيامه ولياليه بصحبة الأهل والأصدقاء، خلال عطلة العيد التي تستمر عدة أيام مزدانة بأجواء الرحمة ورضوان الله تعالى بعد انقضاء شهر رمضان.
حلوى وكنادير
|
ويحرص الهاجري حسبما أكد، على التأكد من أن القياسات سليمة ومناسبة تماماً له ولأبنائه، وفي بعض الأحيان القليلة نحتاج إلى إعادة ضبط بعض الكنادير حتى تصبح أكثر ملائمة مع قياسات أجسامهم، مشيراً إلى أن التفصيل هو في النهاية عمل يدوي وبالتالي قد يحدث أحياناً عدم خروج بعض المقاسات عن الصورة التي يتوقعها العميل، ولكنها مشكلة بسيطة يتم تداركها وحلها خلال يوم أو يومين بأقصى حد ونأتي لتسلم الكندورة ونسعد بقضاء العيد بها.
|