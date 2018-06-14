تطبيقات تحتفي بعيد الفطر

يحيى أبوسالم (دبي)

تتسابق تطبيقات على تلبية احتياجات المهنئين بالمناسبات السعيدة، ولاسيما عيدي الفطر والأضحى المباركين، وتقدم تلك التطبيقات كل ما يحتاجه المهنئون من تصاميم مميزة لرسائل التهنئة، ووصفات حلويات العيد الشهيرة وأبرزه الكعك، وتكبيرات العيد بأعذب الأصوات، وصولاً إلى تطبيقات السفر التي تقدم أفضل الأسعار والفنادق والحجوزات بأقل الأسعار، ما يجعل متعة العيد في متناول اليد.

أولاً: تطبيقات تهاني العيد

1 - تطبيق تهاني عيد الفطر 2018: يحتوي على عدد كبير من رسائل عيد الفطر والتهاني التي تأتي بتصميم مميز، حيث تحتوي الصور الرموز الإسلامية الشهيرة، وعليها تهنئة بمناسبة عيد الفطر. ويتميز التطبيق بالتنوع الكبير في رسائل التهاني ما بين الأدعية، وجملة «كل عام وأنتم بخير» وغيرها. ويمكّن التطبيق مستخدميه من تحميل هذه الصور على معرض الهاتف أو وضعها كخلفية للهاتف أو مشاركتها مع الآخرين.

2 - تطبيق تهنئتي: من خلال هذا التطبيق يمكنك تصميم وعمل تهنئتك الخاصة والمميزة بلمساتك الشخصية، وإرسالها للجميع، من خلال الكثير من الميزات والخصائص. ويساعد التطبيق مستخدميه على تصميم صور تهنئتهم الخاصة، حيث يمكنك من رفع صورتك الشخصية أو أي صورة تريد، مع اختيار الكتابة التي تريدها أن تظهر، والخلفية المعتمدة، وبعد ذلك ستحصل على تهنئتك الخاصة بك التي يمكنك مشاركتها مع الجميع.