هنيدي: لا للمقارنة مع المهندس في «أرض النفاق»



تاريخ النشر: الجمعة 15 يونيو 2018 أبوظبي (الاتحاد) رفض الفنان محمد هنيدي مقارنته بفؤاد المهندس في مسلسله الجديد «أرض النفاق»، وقال: المهندس عملاق الكوميديا، قدم رواية العمل من خلال فيلم سينمائي يعتبر من تاريخ السينما المصرية، فتحويل العمل السينمائي إلى تلفزيوني خطوة مهمة وتغري أي ممثل كوميدي، مبدياً سعادته بردود الأفعال التي حققها مسلسله، مؤكداً أن العمل لم يتعرض للظلم بعرضه على قناة سعودية، وأشار إلى أن الجمهور في مصر تابع العمل، وينتظره أيضاً بعد العيد في عرضه على قنوات أخرى، كاشفاً عن أنه سيكون هناك جزء ثانٍ من المسلسل، بعد النجاح والصدى الكبير الذي حققه العمل.