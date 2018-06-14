رمضانيات مقتل «الوحش» أبشع جريمة في رمضان



تاريخ النشر: الجمعة 15 يونيو 2018 أبوظبي (الاتحاد) شهدت مسلسلات دراما رمضان لهذا العام العديد من مشاهد القتل، خصوصاً في الأعمال التي تضمنت مشاهد أكشن وقصص اجتماعية مثير وإنسانية مثيرة، لكن جريمة قتل «حسن الوحش» الذي جسده الفنان محمد لطفي في مسلسل «أيوب» لبطله مصطفى شعبان، حصد لقب «أبشع مشهد جريمة قتل» في دراما رمضان على مواقع التواصل، حيث تعرض «الوحش» للقتل على يد زوجتيه بعد خروجه من السجن، بسبب طمعهما في ثروته، وتضمن المشهد اتفاق زوجتيه على تخديره وهو يتناول معهما الطعام، ثم كتما أنفاسه أثناء نومه داخل غرفته حتى فارق الحياة، وقامتا بإذابة جسده بمواد كيميائية.