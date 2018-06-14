«أبو عبيدة بن الجراح» يسلط الضوء على حياة «أمين الأمة»

القاهرة (الاتحاد)

«أبو عبيدة بن الجراح» مسلسل تاريخي ديني عرض خلال شهر رمضان الكريم قبل أكثر من 30 عاماً، وتناول قصة حياة أبو عبيدة بن الجراح الذي لقب بـ «أمين الأمة»، وهو من السابقين الأولين، حيث أسلم في اليوم التالي لإسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان إسلامه على يدي الصديق نفسه، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً وما بعدها، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة.

وقام ببطولة المسلسل عزت العلايلي، الذي جسد شخصية «أبو عبيدة بن الجراح»، ومجدي وهبة «خالد بن الوليد»، وصبري عبد العزيز «والد أبو عبيدة»، والمرسي أبو العباس عمرو بن العاص، وعايدة فهمي «خولة بنت الأزور»، وقامت بتأليفه أمينة الصاوي، فيما أخرجه أحمد خضر، الذي توقف عند ذكرياته معه، وقال: «إن المنتج رياض العريان أسند إليه إخراج مسلسل «أبو عبيدة بن الجراح»، وأخبره أن العمل فيه معسكرات ومجاميع ومعارك، وحدد له أجره بالدولار وليس الجنيه، لأن العمل ينفذ لحساب شركة دبي للإنتاج، وأنهم يرسلون إليه الأموال بالدولار، ولا يريد تضييع الوقت في تغيير العملة، وأنه طلب منه أن يقرأ العمل أولاً، فطمأنه إلى أنهم يراجعون الأعمال التي ينوون تنفيذها أولاً بأول وبشكل جيد، وأخبره أن عليه أن يقرأ العمل وهو معه مقدم العقد». وأشار خضر إلى أنه وضع ترشيحات الممثلين الذين سيشاركون في العمل، واختار الفنان أحمد زكي للقيام بدور أبو عبيدة بن الجراح، واتصل بالمنتج، وحدد معه موعداً ليتعرف فيه على المؤلفة أمينة الصاوي، وحين التقى به قدم له ورقة بترشيحات الممثلين، فأخبره العريان أن الشركة المنتجة والجهة الموزعة يمكن أن يعترضوا على أحمد زكي، ولكنه أصر على ترشيحه، ثم ذهب معه إلى منزل الصاوي، وبعد ذلك سافر العريان إلى دبي للاتفاق على الخطوط النهائية للعمل.

وأضاف خضر: «أبلغت أحمد زكي بما حدث، وكان سعيداً وطلب قراءة الحلقات وأعطيت له صورة منها، ولكن صدقت توقعات العريان، حيث تمت الموافقة على جميع الترشيحات ما عدا أحمد زكي بحجة أنه ليس نجماً، وأسندت الشركة المنتجة شخصية «أبو عبيدة» إلى عزت العلايلي بدلاً من أحمد زكي، الذي لم يغضب، وتقبل الأمر».