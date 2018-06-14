ممثلون يثبتون أقدامهم على الساحة الفنية

سعيد ياسين (القاهرة)

حصل عشرات من الفنانين والفنانات الذين شاركوا في المسلسلات الرمضانية على إشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد، بسبب أدائهم القوي والذي تنوع بين الخير والشر.

واعتبر كثيرون مسلسلات رمضان بمثابة عودة قوية لفنانين كانوا ابتعدوا عن النجومية لأسباب متفاوتة، ووصل الأمر إلى تدشين جمهور بعض الفنانين «هاشتاجات» إشادة على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن هؤلاء غادة عبدالرازق عن دورها في مسلسل «ضد مجهول»، وحنان مطاوع وريهام عبدالغفور عن دورهما في «الرحلة»، ونال محمد رياض إشادة كبيرة عن دوره «حلمي» في مسلسل «رحيم» أمام ياسر جلال، واعتبر دوره عودة قوية إلى صفوف النجومية التلفزيونية، وهو ما تكرر مع عمرو عبدالجليل في مسلسل «طايع»، حيث اعتبر كثيرون دوره تعويضاً له عن غيابه التلفزيوني منذ تعرض مسلسله «الزوجة الثانية» لانتقادات كبيرة قبل خمس سنوات.

وأكدت مسلسلات أخرى نجومية أبطالها، ومنهم عادل إمام «عوالم خفية»، ويحيى الفخراني «بالحجم العائلي»، وأمير كرارة «كلبش2»، وياسر جلال «رحيم»، وكريم فهمي «أمر واقع»، ومصطفى شعبان «أيوب»، ومي عزالدين «رسايل»، ودينا الشربيني «مليكة»، وأكرم حسني وأحمد أمين «الوصية»، ومصطفى خاطر «ربع رومي».

وحقق نجوم آخرون نجاحاً لافتاً بمشاركتهم في أكثر من مسلسل، ومنهم فتحي عبدالوهاب الذي شارك في «عوالم خفية» و«أبوعمر المصري» و«ممنوع الاقتراب أو التصوير»، ووفاء عامر وعائشة بن أحمد «نسر الصعيد»، وأروى جودة ومحمد جمعة «أبوعمر المصري»، وعفاف شعيب وإبراهيم نصر ومنى عبدالغني «فوق السحاب»، وصبا مبارك ورشدي الشامي ومي الغيطي «طايع»، ومحمود البزاوي وهيثم أحمد زكي «كلبش 2»، وصلاح عبدالله وأسامة عباس «عوالم خفية».