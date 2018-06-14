أعمال رمضانية محلية تجتاز اختبار الجمهور بتفوق

تامر عبدالحميد (أبوظبي)

شهد الموسم الرمضاني لهذا العام تميز عديد من الأعمال الدرامية والبرامج الإنسانية، ما جعلها تحقق نسب مشاهدة عالية، إلى جانب حصولها على رود أفعال إيجابية من قبل المشاهدين والجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كوميدية وجادة

واستطاع «البشارة» أن يحقق المعادلة الصعبة بمزج الترفيه وتقديم الرسائل المجتمعة، حيث جمع العمل في قصته بين القضايا الاجتماعية المغلفة بكوميديا الموقف، التي نجح في تجسيدها أبطال العمل، وعلى رأسهم نجم الإمارات الفنان جابر نغموش، والفنان الشاب أحمد صالح، حيث قدما مدرستين مختلفتين في الكوميديا، حيث اعتمد نغموش على خبرته الطويلة في هذا المجال، فيما قدم صالح الكوميديا من خلال الموقف وتعابير وجهه، كما نال العمل الإعجاب على التقنيات الإخراجية الحديثة والصورة المتميزة، التي ظهر بها العمل، والتي تولى تنفيذها المخرج الإماراتي راكان، إضافة إلى مشاركة نخبة من المواهب الإماراتية الشابة، من منطلق دعم المواهب وإعطائها الفرص أمام النجوم الكبار.

وكان لافتا أنه رغم وجود أعمال اختارت قضايا الإرهاب والتطرف، إلا أن المعالجة التي تقدمها تختلف من عمل لآخر للتنوع بين الأعمال التاريخية والاجتماعية والإنسانية والأكشن، في محاولة لتوضيح كيفية انتشار الفكر الإرهابي المتطرف، مستغلاً النزعة الدينية أو الحاجة المادية لدى البعض لتحولهم إلى أشخاص ضد المجتمع ومصدر تهديد له، ومن تلك الأعمال مسلسل «السهام المارقة»، الذي أنتجته «أبوظبي للإعلام»، والذي يعرض على قناة «أبوظبي»، حيث سعى المسلسل إلى رسم صورة للحياة في ظل أفكار المتطرفين، ودارت أحداثه حول مدينة عربية احتلتها مليشيات إرهابية.