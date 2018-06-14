مائدة العيد عهود العويسة: التوازن بين السكر والدسـم سر لذة حلويات العيد



تاريخ النشر: الجمعة 15 يونيو 2018 نسرين درزي (أبوظبي) تحدثت شيف العمانية عهود العويسة عن شغفها بتحضير الحلويات الشرقية التي ترضي مختلف الأذواق على موائد عيد الفطر. وذكرت أن سر النكهات الشهية في هذه الأصناف تعود إلى تحقيق التوازن بين المذاق الحلو، وكمية الدسم التي يفضل أن تكون خفيفة. وتعتبر الشيف عهود أول طاهية أنثى تنضم إلى مطبخ منتجع «سيكس سينسيز زيغي باي» بسلطنة عمان. وقالت إن مجال الطهي في المنشآت السياحية كان حكراً على الرجال، علماً أن اللمسات النسائية تضيف الكثير إلى تجارب الرواد، ولاسيما أنها تصنف ابتكاراتها بالجذابة. وتحرص العويسة على تحضير الحلويات الصحية، واختبار وصفات جديدة عبر إدخال لمسات عصرية إلى الحلويات. بلح الشام مكونات: * 250 مل حليب * 15 جرام سكر ... المزيد