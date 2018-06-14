قلعة بعلبك..رحلة في أعماق التاريخ

القاهرة (الاتحاد)

قلعة بعلبك، تقع أعلى مرتفعات سهل البقاع بمدينة بعلبك اللبنانية، أكثر الآثار الرومانية عظمة، متجذرة في التاريخ القديم، تعود بتاريخها إلى أكثر من خمسة آلاف سنة، ألهمت الشعراء وأطمعت الفاتحين وجذبت الباحثين، يتعانق فيها الوحي الديني والهندسة في تناغم، أنشأها الفينيقيون في أوائل العام 2000 ق. م لمعبوداتهم وزينوها بالزخارف والنقوش تعبيراً عن إخلاصهم لآلهتهم، فبنوا فيها أول هيكل لعبادة «بعل»، ومن هنا حصلت المدينة على اسمها، وأطلقوا عليها الإغريق بعد احتلالها في العام 331 ق. م اسم «هيليوبوليس» أو «مدينة الشمس»، تحولت أبنيتها إلى أسواق وبيوت للسكن وفرشت أرضها بالفسيفساء الملونة والحياض المزخرفة.

تمّت إحاطتها بسور كبير من الحجارة الضخمة لزيادة قوتها ومناعتها، تحتوي على عدة معابد وهياكل ضخمة منها:

الدكة، عبارة عن ساحة بارتفاع سبعة أمتار، تم بناؤها بحجارة التريليثون، يبلغ طول الواحد منها عشرين متراً، وعرض ثلاثة أمتار.

هيكل الرواق، بوابة مستطيلة الشكل، على طرفيها غرفتان مزدانتان بينهما اثنا عشر عمودا من الجرانيت، جدار البوابة الداخلي مزخرف بالنقوش ومزين بالتماثيل، به ثلاثة أبواب تفصل بينهما أدراج لولبية تمتد إلى سقف الرواق، ودار مسدسة الشكل مكشوفة ومحاطة بستة ممرات، بكل زاوية غرفة بينها معبد مربع الشكل، تقوم على ثلاثين عموداً من الجرانيت، وفي العام 395م تم تحويله إلى كنيسة، ووضعت قبة لسقف البهو مصنوعة من النحاس، ومطليّة بالذهب.