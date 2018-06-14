بدر المطروشي لـ «الاتحاد»: أشعر بطاقة تدفعني إلى إنجاز العمل

نسرين درزي (أبوظبي)
قد تكون هافانا من العواصم التي لا نعرف عنها الكثير، لكنها حتماً ثرية ومختلفة وجذابة، وعند ذكرها يذهب التفكير إلى بقعة جغرافية يحلم كثيرون باستكشافها. وهذا ما فعله بدر عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية كوبا والسفير غير المقيم لدى جامايكا الذي تمكن خلال إقامته هناك من كسر حاجز الاختلاف، ونجح بالانخراط في مجتمع أميركا اللاتينية بما يخدم تعزيز العلاقات مع الإمارات. وهو يقضي في ذلك العالم المتفرد أيام رمضان بأقرب ما يكون للمشهد المحلي من طقوس وإفطارات وأعمال خير ومجالس ود وتواصل.
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وأكد أن الفعاليات المجتمعية التي تنظمها سفارات الدولة سواء في كوبا أو جامايكا أو أي بلد آخر تنعكس على المسلمين لكنها لا تقتصر عليهم، إذ إن الأعمال الإنسانية التي يشرف عليها فريق البعثة الإماراتية لا تفرق بين الشعوب سواء في رمضان أو بقية أشهر السنة، بغض النظر عن اختلاف الثقافات والموقع الجغرافي.
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