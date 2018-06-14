بسام عبدالسلام، عقيل الحلالي، وام ووكالات (عدن، صنعاء، الحديدة)

أطلقت قوات «التحالف العربي» والمقاومة اليمنية المشتركة، باشتراك وإسناد بري وبحري وجوي من القوات المسلحة الإماراتية، عملية عسكرية كبرى وحاسمة لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية التي تكبدت عشرات القتلى والجرحى، وسط تأكيد مصادر عسكرية لـ«الاتحاد» أيضا فرار عدد كبير من القيادات البارزة للانقلابيين إلى جهات مجهولة بينهم أبو علي الكحلاني، وأبو أدريس الشرفي، وعبدالحميد المؤيد وحسن الهيج، وهروب آخرين مع عائلاتهم باتجاه صنعاء بعد بيعهم عقارات وممتلكات كانوا استولوا عليها خلال فترة سيطرتهم على المحافظة.

وتمكنت القوات من تحرير مناطق استراتيجية جديدة وواسعة في مديرية الدريهمي ومحيط مطار الحديدة بعد اختراق الصفوف الأمامية لمسلحي الميليشيات وكسر تحصيناتها جنوب المدينة، ما أسفر عن انهيار دفاعاتها وهروب قياداتها الميدانية تاركة مواقعها وسط هزيمة مدوية وساحقة بددت أوهام الحوثيين أمام إرادة الشعب اليمني الرافض للانقلاب.

وقال المتحدث باسم المقاومة الوطنية العقيد الركن صادق الدويد في تصريح لـ«وكالة أنباء الإمارات» «إن قوات المقاومة المشتركة أحرزت تقدما كبيرا تجاه الحديدة والتوغل بأكثر من 8 كيلو مترات نحو مطار المدينة والسيطرة على مناطق النخيلة والطائف جنوب الحديدة وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات، ودك مقاتلات التحالف لتحصيناتها التي تحاول من خلالها صد تقدم قوات المقاومة التي تمكنت من أسر عشرات الحوثيين وقتل عدد كبير في صفوفهم».

وأضاف أن قوات المقاومة تمكنت من التصدي لمحاولات تسلل بائسة لعناصر الميليشيات من منطقة المدمن في مديرية التحيتا باتجاه الفازة والتي باءت بالفشل في محاولة منها لرفع الروح المعنوية المنهارة والمهزومة لعناصرها في جبهات القتال جراء الهجوم الواسع الذي أفقد الميليشيات القدرة على التمركز والصمود ميدانيا. وأشار إلى أن تحرير الحديدة يواكبه خطط إنسانية وإغاثية كبيرة لمساعدة أهالي المدينة على تجاوز الظروف الصعبة التي فرضها حصار ميليشيات إضافة إلى ممارساتها الإرهابية واتباع سلاح التجويع والتخويف ضد المدنيين تنفيذا لمخططات خارجية تستهدف زعزعة أمن اليمن المنطقة.لافتا إلى أن محور المساعدات الإغاثية والإنسانية في المناطق المحررة بالحديدة يتصدر أولويات دول التحالف.