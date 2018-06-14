«زايد للإسكان» يعتمد أسماء 200 مواطن من مستحقي الدعم السكني بقيمة 160 مليون درهم

علي الهنوري (دبي)

اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 200 مواطن من مستحقي الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 160 مليون درهم، وذلك ضمن الدفعة الأخيرة لمبادرة 1000 قرار دعم سكني التي أعلن عنها البرنامج في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا الاعتماد تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان: إن هذه الدفعة تأتي استكمالا لمبادرة 1000 قرار دعم سكني خلال شهر رمضان المبارك، انطلاقاً من حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة واهتمامها البالغ باستقرار وسعادة الأسرة، واستمراراً لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي جعل استقرار الأسرة وسعادتها في مقدمة الأولويات.

وأضاف معاليه: إننا في عام زايد نواصل مسيرة العطاء التي رسخها زايد، من خلال الإعلان عن دفعات جديدة من مستحقي الدعم السكني كل أسبوع في شهر العطاء، تأكيداً على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة في تحقيق استقرار وسعادة المواطنين والاحتفاء بشهر رمضان من خلال زيادة عدد المستفيدين من الدعم السكني، وتحقيق السعادة لأبناء هذا الوطن المعطاء، ترسيخاً للقيم التي انتهجها المغفور له الشيخ زايد، وانتهجتها القيادة الرشيدة من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين، عبر مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق.