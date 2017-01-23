ترامب: الاحتجاجات السلمية من سمات ديموقراطيتنا

برلين، عواصم (وكالات)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة أمس، الذين شاركوا في مسيرات قادتها نساء في مناطق متعددة بالولايات المتحدة احتجاجاً على تنصيبه، وضمنهم مشاهير. وكتب ترامب في تغريدته «شاهدت الاحتجاجات، ولكن على ما اعتقد فقد أجرينا انتخابات. لماذا لم يصوت هؤلاء؟ إن المشاهير يلحقون أضراراً كبيرة بالقضية». وبعد ساعة كتب تغريدة ثانية أكثر رسمية أكد فيها احترامه حق التظاهر.

وقال «الاحتجاجات السلمية من سمات ديموقراطيتنا. حتى لو لم أوافق عليها دائماً، إلا إنني أُقر بحق الناس في التعبير عن آرائهم».

وكثف رينسي بريبوس كبير موظفي البيت الأبيض أمس انتقاد إدارة ترامب للإعلام واتهمه بمحاولة نزع الشرعية عن الرئيس الجديد. وتوعد بمحاربة مثل هذا النوع من التغطية الإعلامية بحزم. وقال بريبوس في حديث مع برنامج فوكس نيوز صنداي «الإعلام منذ اليوم الأول يتحدث عن نزع شرعية الانتخابات». واتهم وسائل الإعلام بمهاجمة ترامب قائلاً «لن نجلس مكتوفي الأيدي ونقبل بذلك».

واتهم البيت الأبيض أمس وسائل الإعلام بالتحكم في الصور لتقليل عدد الحشد الذي حضر حفل التنصيب في هجوم جديد في إطار معركة تدور منذ فترة طويلة بين ترامب والمؤسسات الإعلامية التي تغطي أخباره.