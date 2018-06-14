محمد بن راشد ومحمد بن زايد يحضران مأدبة إفطار طحنون بن محمد

أبوظبي (وام)

لبى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دعوة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، إلى مأدبة الإفطار الرمضانية التي أقامها سموه في قصره بمنطقة البطين في العاصمة أبوظبي، مساء أمس، تكريماً لسموهما.

حضر المأدبة، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، إلى جانب عدد من الشيوخ وأعيان البلاد الذين توجهوا بالدعاء إلى الباري تبارك وتعالى أن يحفظ قيادتنا المعطاءة ودولتنا العزيزة وشعبنا الوفي من كل سوء، وأن يديم على مجتمعنا نعمة التكاتف والترابط الاجتماعي والإنساني، إنه قريب مجيب الدعاء.