الكويت: التحذيرات بوقوع أعمال إرهابية روتيني

الكويت (د ب أ)

أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن الإعلان التحذيري حول التهديدات الإرهابية في الكويت، المنشور على موقع وزارة الخارجية البريطانية، يصدر بشكل روتيني لمنطقة الشرق الأوسط ومعظم الدول الأوروبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، وليد الخبيزي، قوله «إننا استفسرنا من وزارة الداخلية الكويتية لتبيان ما إذا كان هناك أي أمر يستدعي نشر مثل هذا التحذير من قبل الجانب البريطاني وقد أكدت الداخلية الكويتية أنها لم تتلق من الجهات المعنية في بريطانيا أي تحذيرات عن وجود أي تهديدات أمنية».

وأضاف الخبيزي أن وزارة الخارجية الكويتية تابعت باهتمام التحذيرات الواردة على موقع وزارة الخارجية البريطانية من خلال الاتصال بسفارة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت، التي وعدت بنقل استفسارات الجانب الكويتي حول هذا الموضوع.

وأشار إلى أن هناك تحذيرات مماثلة لمعظم دول المنطقة، لافتاً إلى أن الخارجية الكويتية تنتظر رداً رسمياً حول هذا الإعلان.

من جانبها أكدت السفارة البريطانية لدى الكويت في بيان، أنه لا يوجد تحذير من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الكويت، وأن السفارة واثقة من جهود وزارة الداخلية الكويتية في الحفاظ على الأمن.

وأوضحت السفارة أن تلك التحذيرات ليست خارجة عن المألوف، بل تأتي نتيجة لوعد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى البرلمان البريطاني بمراجعة نصائح السفر في جميع أنحاء العالم.