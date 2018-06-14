أبوظبي تتزين لاستقبال العيد السعيد

هالة الخياط ومحمد صلاح (أبوظبي، رأس الخيمة)

بدأت بلدية مدينة أبوظبي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وباشرت فرق البلدية أول أمس تركيب تشكيلات ضوئية ابتهاجاً بحلول عيد الفطر السعيد، وجعل مدينة أبوظبي تزهو بأنوار الفرح والسرور بهذه المناسبة العطرة.

واختارت بلدية مدينة أبوظبي تشكيلات زينة تضفي جمالاً ورونقاً يليق بالعاصمة أبوظبي، وروعي في التصاميم أن تكون متماشية مع الأجواء الاحتفالية بالعيد وتجملت بألوان وأشكال توحي بالسعادة والفرح، وحملت بعضها عبارات مختلفة كـ «عيدكم مبارك»، ومجموعة اتخذت تشكيلة الهلال والنجمة مع المسجد، وكذلك تشكيلة بعبارة «عساكم من عواده»، وتشكيلة لعائلة من الأب والأم والأطفال وكتب عليها فرحة العيد. وتأتي عمليات تركيب الإنارة الخاصة بعيد الفطر ضمن خطة لإضفاء نوع من الأجواء الاحتفالية التي تتناسب والعيد، وتضمنت تشكيلات من الأضواء بتصاميم مختلفة، تجسد روح المناسبة وألوان الفرح من الأحمر والأخضر والأبيض والأسود إلى جانب اللون الأصفر ضمن خطتها لاستقبال مناسبة العيد، بما يضاعف من الشعور بالبهجة في نفوس الجمهور.

وأكدت البلدية أن أبوظبي ستبقى متألقة بالأنوار طول أيام عيد الفطر المبارك لتعكس الوجه الحضاري وتجسد معاني وقيم العيد والعادات والتقاليد الوطنية الأصيلة وبيئة السلام والمحبة التي ينعم بها كل أفراد المجتمع.

وحرصت البلدية في استخدام أنواع الكابلات الكهربائية من المواد المقاومة للعوامل الجوية وذات جودة عالية، حرصاً على سلامة الجمهور، حيث تم الاعتماد على توصيلات مصنوعة من مواد ترتفع فيها معدلات الأمان في التشكيلات الهندسية كافة، لتميزها في الحفاظ على البيئة، وخصوصيتها في تحمل جميع العوامل المناخية وذات معايير عالية من حيث الأمن والسلامة، بما في ذلك المصابيح والتشكيلات الضوئية.