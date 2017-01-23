قتيلان بتفجير سيارة قرب السفارة الإيطالية في طرابلس

عواصم (وكالات)

قتل شخصان عندما انفجرت سيارة كانا في داخلها بالقرب من السفارة الإيطالية في طرابلس التي عاودت في الفترة الأخيرة فتح أبوابها، على ما أعلنت مصادر أمنية وطبية ليبية.

وقال مصدر أمني أنه لم يكن ممكنا على الفور تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق باعتداء أو بحادث عرضي.

وأوضح حسام الطابوني المسؤول بالهلال الأحمر في العاصمة الليبية لوكالة فرانس برس انه تم انتشال جثتين من السيارة، لافتا إلى انهما كانتا متفحمتين ولم يكن ممكنا التعرف عليهما.

وأشار مراسل فرانس برس إلى أن الانفجار دوى في شارع يقع وراء السفارة الإيطالية والسفارة المصرية المقفلة حاليا، أي أمام مبنى وزارة التخطيط القريب من احد الفنادق. وتم فرض مربع امني في محيط مكان التفجير، ما منع الصحفيين من الاقتراب.