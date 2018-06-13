بريطانيا تعتقل مرسل خطابات تدعو للعنف ضد المسلمين

لندن (رويترز)

اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية رجلاً للاشتباه في إرساله خطابات تحمل عنوان «يوم عقاب المسلمين»، تحث الناس في مختلف أرجاء البلاد على ارتكاب أعمال عنف. واعتقلت الشرطة الرجل الذي لم تكشف عن اسمه، ويبلغ من العمر 35 عاماً، من لينكولن في شمال شرق إنجلترا، أمس الأول، للاشتباه في إرساله خطابات تنطوي على تهديد.

وبدأت الخطابات، التي تحدد يوم الثالث من أبريل «يوماً لعقاب المسلمين»، في الوصول إلى صناديق بريد في مارس. وتلقى أربعة من نواب البرلمان من أصول آسيوية، من بين آخرين، نسخاً من هذه الخطابات.

وأثارت التقارير الإعلامية عن هذه الخطابات موجة غضب واسعة، وأظهر عشرات الألوف من مستخدمي مواقع التواصل دعمهم للمسلمين، وأطلقوا وسوم مثل #يوم حب المسلمين و #نحن نقف معاً.