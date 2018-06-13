إيطاليا تؤكد منع سفينة مهاجرين من الرسو وخلاف حاد مع فرنسا

روما، باريس (وكالات)

قالت إيطاليا أمس إن قرارها إغلاق موانئها أمام مئات المهاجرين على متن سفينة تابعة لجمعية خيرية حازم وسط احتدام خلاف بين روما وباريس بشأن سياسات التعامل مع المهاجرين. وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في حديث مع صحيفة كورييري ديلا سيرا «لن نغير موقفنا من السفن التابعة لمنظمات غير حكومية».

وقال سالفيني الذي يرأس كذلك حزب الرابطة المناهض للمهاجرين «السفن التابعة لمنظمات أجنبية وترفع أعلاما أجنبية ولا يمكنها إملاء سياسات الهجرة الإيطالية».

وتبحر سفينة الإنقاذ أكواريوس بلا هدف وسط البحر المتوسط منذ يوم الأحد الماضي وعلى متنها 629 مهاجرا منهم 11 طفلا وسبع نساء حوامل بعدما منعتها كل من إيطاليا ومالطا من الرسو في موانئهما.

ونقل بعض المهاجرين، وأغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء، من على متن السفينة أكواريوس إلى سفينتين إيطاليتين تابعتين للبحرية وحرس السواحل وتتجهان إلى ميناء بلنسية الإسباني.