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لا أحد يتفوق على روزفلت

صور.. تعرف على كتّاب أوباما المفضلين.. وكيف غيرت بعض الكتب توجهات رؤساء أميركا؟!
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تاريخ النشر: الإثنين 23 يناير 2017

التقى كبير نقاد صحيفة «نيويورك تايمز» ميكيكو كاكوتاني في الآونة الأخيرة بالرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لسؤاله عن «حياته كقارئ» وخلال المقابلة أشاد أوباما بعدد من الكتب والكتاب.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأميركي السابق تحدث عن الكتب التي منحها لابنته ماليا ومن بينها «The Golden Notebook» للكاتبة والروائية دوريس ليسينغ و«One Hundred Years of Solitude» لغابرييل غارسيا ماركيز و«The Woman Warrior» لماكسين هونغ كينجستون.

وفيما يلي بعض من الكتاب الآخرين الذين كان لهم نصيب من حديث أوباما.

ليو تسيتشين:

قال أوباما إن رواية ليو «The Three-Body problem» وهي من فئة روايات الخيال العلمي «مليئة بالتصوير المجازي والخيال» وإنها «واسعة المنظور». ... المزيد
     
 

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