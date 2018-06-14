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بومبيو يأمل بأن يُنزَع «القسم الأكبر من السلاح النووي» عام 2020

ترامب: القمة مع كيم أنهت «التهديد النووي لكوريا الشمالية»
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تاريخ النشر: الخميس 14 يونيو 2018

سيؤول، واشنطن (وكالات)

أصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عاد إلى بلاده أمس على أن قمته التاريخية مع كيم جونج اون أنهت الخطر النووي لكوريا الشمالية، معتبرا أن بإمكان العالم الآن أن «يشعر بأمان».

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء أمس في سيؤول أن لدى الولايات المتحدة «أملا كبيرا» بان «يتم نزع القسم الأكبر من السلاح» النووي الكوري الشمالي بحلول نهاية الولاية الرئاسية لدونالد ترامب، أي «خلال عامين ونصف عام».

وقال بومبيو للصحفيين «لدينا أمل كبير بأن نتوصل إلى ذلك خلال عامين ونصف عام، خلال الولاية الأولى للرئيس» التي تنتهي نهاية 2020.

وردا على سؤال عما إذا تم تحديد روزنامة زمنية في هذا الصدد خلال قمة الثلاثاء في سنغافورة بين ترامب وكيم، اكتفى بالقول «لدينا أمل كبير» ولكن «يبقى عمل كثير يجب القيام به».

ووقع الزعيمان في سنغافورة وثيقة مشتركة تتعهد فيها بيونج يانج «نزع السلاح في شكل كامل من شبه الجزيرة الكورية». لكن هذه الصيغة أثارت تأويلات عدة وخصوصا أنها تماثل وعودا سابقة لبيونج يانج لم تف بها ولا تشير إلى وجوب أن يكون هذا الأمر «قابلا للتحقق ولا عودة عنه». ... المزيد
     
 