ترامب: القمة مع كيم أنهت «التهديد النووي لكوريا الشمالية»

سيؤول، واشنطن (وكالات)

أصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عاد إلى بلاده أمس على أن قمته التاريخية مع كيم جونج اون أنهت الخطر النووي لكوريا الشمالية، معتبرا أن بإمكان العالم الآن أن «يشعر بأمان».

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء أمس في سيؤول أن لدى الولايات المتحدة «أملا كبيرا» بان «يتم نزع القسم الأكبر من السلاح» النووي الكوري الشمالي بحلول نهاية الولاية الرئاسية لدونالد ترامب، أي «خلال عامين ونصف عام».

وقال بومبيو للصحفيين «لدينا أمل كبير بأن نتوصل إلى ذلك خلال عامين ونصف عام، خلال الولاية الأولى للرئيس» التي تنتهي نهاية 2020.

وردا على سؤال عما إذا تم تحديد روزنامة زمنية في هذا الصدد خلال قمة الثلاثاء في سنغافورة بين ترامب وكيم، اكتفى بالقول «لدينا أمل كبير» ولكن «يبقى عمل كثير يجب القيام به».