محادثات لتشكيل حكومة وحدة وطنية

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة في تصريحات إلى صحيفة «بوابة الوسط» الإلكترونية، إن هناك عملاً قائماً على تشكيل حكومة وحدة وطنية يقوده بعض أعضاء المجلس الرئاسي، من خلال التفاوض مع أعضاء مجلس النواب للوصول إلى آلية يتم من خلالها منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المزمع تشكيلها. وأشار إلى أنه تم تقديم العديد من المقترحات من قبل بعض أعضاء مجلس النواب، كما تم تشكيل مجموعة من التكتلات المؤقتة والتي أغلبها وليست جميعها -بطبيعة الحال- ذات طابع جهوي، بحيث يضم كل تكتل نواب دائرة معينة أو منطقة بعينها لضمان التمثيل المتساوي في الحكومة لكل مناطق ليبيا. وأضاف افحيمة: «لقد جرى اجتماعان بين ممثلي بعض الكتل وأعضاء الرئاسي تم فيهما التشاور حول الآلية التي تضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية ترضي مجلس النواب وتنال ثقته». وأكد أن «كل المقترحات حتى الآن تتمحور حول بقاء الرئاسي الحالي على أن يقوم الرئاسي باقتراح وزراء جدد بالتشاور مع النواب، لضمان أن تكون كل المناطق ممثلة»، وقال إن خطوة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مهمة جداً «خصوصاً أننا مقبلون على انتخابات نحتاج فيها إلى حكومة تحقق نوعاً من الاستقرار لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بعيداً عن الضغوط وأيضاً لضمان قبول كل الأطراف بمخرجات هذه الانتخابات، وبالتالي ضمان عدم تكرار التجربة السابقة».