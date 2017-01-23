واشنطن تطمئن بغداد: ترامب سيلتزم باتفاقية الإطار



تاريخ النشر: الإثنين 23 يناير 2017 بغداد (الاتحاد) طمأن السفير الأميركي في العراق دوجلاس سوليمان أمس، حكومة بغداد بأن الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب ستلتزم باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين. وقال سوليمان في تصريحات للصحفيين من مقر السفارة ببغداد، «الاتفاقية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق ستبقى نافذة وفاعلة خلال الإدارة الأميركية الجديدة». وشدد السفير الأميركي على أن بلاده ستعمل على تفعيل بقية الجوانب في الاتفاقية وليس الجانب الأمني فقط. ووقع العراق والولايات المتحدة اتفاقية الإطار الاستراتيجي في عام 2008 مهدت لانسحاب القوات الأميركية من العراق في نهاية 2011 بعد 8 سنوات من الاجتياح وإسقاط نظام صدام حسين. وتنظم الاتفاقية علاقات البلدين على كافة المستويات ولا سيما العسكرية والاقتصادية والتعليمية والثقافية وغيرها.