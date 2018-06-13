إنهاء مهمة «ميليشيات» مكلفة حراسة معقل آل الأسد منذ 7 سنوات

بيروت (وكالات)

أنهى النظام السوري، عمل ميليشيات كانت تقوم بحراسة مدينة القرداحة معقل آل الأسد في اللاذقية. وقام حزب «البعث» بمدينة القرداحة «بتكريم» عناصر من ميليشيات تعرف باسم «كتيبة الحراسة- سرايا العرين 313» الموكل إليها حماية مداخل وأحياء القرداحة، منذ 7 سنوات، تبعاً لما قاله سميح عدرة، المسؤول في حزب الأسد المسيطر على السلطة منذ نهاية ستينيات القرن الماضي، في فيديو مرفوع على وسائل التواصل الاجتماعي منذ يومين.

ويظهر من كلام المسؤول البعثي، أن مهمة هذه الميليشيات قد تم إنهاؤها، إلا أنه ألمح إلى إمكانية معاودة عملها، لو «حصلت هناك مشكلة، سيكون لكم دور».