ولادة طفل «حامل» بشقيقه التوأم

خرج مولود في الهند إلى الحياة «حاملا» شقيقه التوأم غير المكتمل، في حالة نادرة أذهلت الأطباء في البلاد.





وقالت طبيبة الأشعة بهافنا ثورات إنه تم اكتشاف وجود كتلة تحتوي على عظام في أوائل يوليو الماضي بداخل بطن الطفل الذي كان جنينا في ذلك الوقت خلال أشعة اعتيادية للأم (19 عاماً).



وأضافت ثورات عبر الهاتف: «في الأشعة، التي أجريت قبل الولادة، رصدنا طفلاً آخر غير مكتمل له مخ وذراع وساقان بداخل كيس جنيني في بطن الجنين».

وقالت: «لقد حملت الأم بتوأمين ولكن أحدهما كان داخل جسد الآخر، ما أسفر عن حالة جنين يحمل توأماً متطفلاً اكتمل نموه لمدة 13 أسبوعاً ثم توقف».

