ألقاب المنتخبات في النهائيات

وليد فاروق (دبي)

يهوى عشاق كرة القدم حول العالم الارتباط مع منتخبات بلادهم، من خلال الألقاب التي تشتهر بها بدلاً من أسمائها المجردة، لأن معظم هذه الألقاب أصبحت سمة رئيسية في كل منتخب، تعبر عن شخصيته وطريقة لعبه ولاعبيه ومشجعيه، وأصبحت الألقاب مصدر ثقة وتفاؤل أيضاً لجماهير كل منتخب يشارك في المونديال.

وفيما يتعلق بالمنتخبات العربية المشاركة في النسخة الحالية من كأس العالم، يأتي لقب «الأخضر» مرتبطاً بالمنتخب السعودي أكثر المنتخبات العربية والآسيوية مشاركة في المونديال «5 مرات» ولقب «الأخضر» يعود إلى علم المملكة المتميز بهذا اللون، فيما ارتبط اسم المنتخب المصري الذي يشارك للمرة الثالثة في تاريخه، بلقب «الفراعنة».

وسيكون مونديال روسيا حاضراً على عودة «نسور قرطاج»، وهو لقب تونس، للتحليق مجدداً للمرة الخامسة، بعد غياب 12 عاماً، ويستمد منتخب تونس اللقب من أن قرطاج تعد مهد الحضارة التونسية، وحينما بحث المنتخب عن اسم شهرة له، اختار لقب النسور نسبة للسرعة التي يتميز بها لاعبو فريقه على مر الأجيال.

أما المنتخب المغربي أو «أسود الأطلس» والذي يشارك هو أيضاً للمرة الخامسة في تاريخه يرجع لقبه إلى «الأسود» التي كانت تعيش في جبال الأطلس حتى القرن 20.