التمتع بلياقة ذهنية مع تقدم العمر بات ممكنا

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يرغب الكثيرون في التمتع بلياقة ذهنية مع تقدم العمر أيضا. وأكد عالم النفس الألماني بيتر شتروم أن تحقيق ذلك يعد أمراً ممكناً.

وأوصى شتروم من الجمعية الألمانية لتدريبات المخ مَن يرغبون في ذلك بضرورة البدء في تدريب المخ في مرحلة عمرية صغيرة، موضحاً أنه لابد على وجه التحديد من تنشيط القشرة المخية التي تغطي الجزء الأمامي من الفص الجبهي بالدماغ.

وأوضح العالم الألماني أنه يتم مخاطبة هذا الجزء من المخ دائما طالما أن المرء عاكف على التدريب، وذكر أنه في الحياة المهنية يقع على عاتق هذه القشرة بصفة خاصة مهمة توجيه الطلبات لأجزاء أخرى بالمخ.

وأكد شتروم: «كلما زادت الطلبات الموجهة لقشرة الجزء الأمامي من الفص الجبهي، ظل المخ أكثر لياقة».

وأضاف أنه إذا أراد المرء التعامل مع هذا الجزء الأمامي من المخ، يتعين عليه إسناد مهام إليه غير التي توجد في الحياة اليومية.

ولتحقيق ذلك، أوصى شتروم مثلا بحساب عدد المرات التي جاء فيها حرف «الفاء» بعد حرف «الياء» في نص ما.

وبالنسبة لمن بلغ مرحلة عمرية كبيرة بعض الشيء ويهمه في المقام الأول الحفاظ على الوضع الحالي، أوصاه عالم النفس الألماني بممارسة ما يسمى بتدريب النشاط الذهني مرة واحدة يومياً لمدة عشر دقائق، لافتاً إلى أنه من الأفضل أن يتم تأدية هذا التدريب قبل بدء أي عمل ذهني.

وقال: «يصبح المخ من خلال هذا التدريب -إذا جاز التعبير- متيقظاً، ويعمل بعد ذلك لمدة تتراوح بين 45 و90 دقيقة على أعلى مستوى».

وأوصى شتروم الشباب بمخاطبة قشرة الجزء الأمامي من الفص الجبهي يومياً وتنشيطها أكثر من مرة، وقال: «من يتدرب، لن يعود بحاجة بعد ذلك لعشر دقائق في أي وقت، فتكفي حينئذ دقيقتان أو ثلاث دقائق».