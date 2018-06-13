الأحمر يثمن دعم «التحالف»

الرياض (وكالات)

ثمن نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر دعم الأشقاء في دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأكد خلال لقاء القائم بأعمال السفير البريطاني مات ستوارس حرص الشرعية والتحالف على انسياب المساعدات الإنسانية والسلع الغذائية وحرصها على حياة وسلامة المدنيين وعزم القيادة السياسية وبدعم التحالف على تحرير كل أرجاء الوطن من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية واستعادة الدولة اليمنية بما يخفف من وطأة المعاناة التي خلفها الانقلاب. فيما حث ستوارس على الحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية والسلع إلى الحديدة وإلى جميع المحافظات، مؤكداً أن الحكومة تبدي اهتماماً بدعم الشرعية وكذلك بالجانب الإنساني وتحسين الوضع وتجنيب المدنيين آثار الحرب والصراع.