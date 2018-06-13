المركزي الأميركي يرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية

واشنطن (رويترز)

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» أسعار الفائدة مساء أمس للمرة الثانية في 3 أشهر بمقدار 25 نقطة أساس «ربع نقطة مئوية» لتتراوح بين 1.72% و2%، في قرار يمثل أحد الخطوات البارزة التي يتخذها المركزي في إطار مساعيه لإعادة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي.

وأشارت رئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين إلى تنامي الثقة في مسار الاقتصاد.

وقالت يلين في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين «شهدنا تقدم الاقتصاد على مدى الأشهر الأخيرة بالطريقة التي توقعناها بالضبط.. لدينا بعض الثقة في المسار الذي يسلكه الاقتصاد».

وتمسك مجلس الاحتياطي بتوقعاته لرفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام و3 مرات أخرى في 2019.

وأشار صناع السياسات في المجلس إلى أن معدل التضخم الآن «قريب» من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2% وأن استثمار الشركات تحسن إلى حد ما بعد ضعف استمر شهورا.

غير أن واضعي السياسات لم يشيروا إلى أي خطط لتسريع وتيرة التشديد النقدي، وأكدت لجنة السياسة النقدية ويلين أن زيادات الفائدة في المستقبل ستكون «تدريجية»، وبالوتيرة الحالية لن تعود أسعار الفائدة إلى مستوى محايد حتى نهاية 2019.

وزادت الوظائف الأميركية بمتوسط 209 آلاف وظيفة شهرياً على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة وهو ما يفوق المعدل المطلوب لمواكبة النمو في عدد السكان ممن هم في سن العمل، والذي يتراوح بين 75 ألفاً و100 ألف وظيفة.