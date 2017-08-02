طاقم طائرة يتفادى كارثة محققة في الجو

أ ف ب

نجح طاقم طائرة سريلانكية تنقل مئتين وراكبين في إخماد حريق اندلع في الجو لسبب مرتبط على الأرجح باشتعال بطارية هاتف محمول، على ما أعلنت الخطوط الجوية السريلانكية.

ووقع الحادث خلال رحلة مدتها 70 دقيقة بين مدينة كوتشي الهندية والعاصمة السريلانكية كولومبو.

فبعيد توزيع الطعام على الركاب، لاحظ طاقم الطائرة، وهي من طراز «إيرباص ايه 330-200»، تصاعداً للدخان من كيس موضوع في مقصورة حقائب اليد.

وأخمد الطاقم الحريق من خلال وضع الكيس المشتعل داخل مستوعب مليء بالمياه بعد فشله في السيطرة على النيران باستخدام مطفأة للحرائق، على ما أوضحت الشركة مشيرة إلى تفادي «حادثة خطيرة».

ولفتت الخطوط الجوية السريلانكية إلى أنه «بعد التحقيق، اكتشف طاقم العمل بطارية ليثيوم-ايون وهاتفين محمولين في الكيس»، من دون الكشف عن طراز الهاتف المعني بالحادثة.

ولم يؤد الحادث إلى أي إصابات.