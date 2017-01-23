المعارضة السورية: إيران والنظام يعرقلان دوراً محايداً لموسكو

عواصم (وكالات)

قال محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات أستانا أمس، إن إيران والنظام يعرقلان تحول روسيا إلى دور محايد. واكتمل وصول الوفود المشاركة في مؤتمر أستانا عاصمة كازاخستان، بوصول وفد فصائل المعارضة السورية، وبدأ ممثلو وفود روسيا وتركيا وإيران محادثات ثنائية ثم ثلاثية في أستانا، للتحضير لانطلاق المفاوضات التي قالت المعارضة السورية إنها ستركز على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، في حين أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في كازاخستان أن المحادثات المقررة اليوم ستنطلق في الواحدة ظهرا وستعقد خلف أبواب مغلقة.

وقال علوش «روسيا تريد أن تنتقل من طرف مباشر في القتال إلى طرف ضامن وحيادي وهذه نقطة تصطدم فيها بالنظام الذي يريد إفشالها وإيران التي تريد أن تحاربها بأدواتها الطائفية»، داعياً روسيا إلى مقاومة الضغوط الإيرانية والسورية لضمان صمود اتفاق وقف إطلاق النار. وقال «عجز موسكو عن وقف انتهاكات واسعة النطاق لوقف إطلاق النار، سيوجه ضربة للنفوذ الروسي في سوريا، لذلك يعتبر وقف إطلاق النار اختبارا حقيقيا لقوة روسيا ونفوذها على النظام وإيران كضامن للاتفاق، فإذا فشلت في هذا الدور فهي لما بعده أفشل».

واكتمل وصول كافة الوفود المشاركة في محادثات أستانا مع وصول أعضاء الوفد المعارض برئاسة محمد علوش للمشاركة في مباحثات مباشرة مع وفد النظام، حيث من المنتظر أن تنطلق اليوم الاثنين. ويضم وفد المعارضة المفاوض 14 شخصية من الفصائل المقاتلة، إضافة إلى 21 مستشاراً قانونياً.

ويرافق علوش حوالى 10 من قيادات الفصائل بينهم فارس بيوش من «جيش إدلب الحر» وحسن إبراهيم من «الجبهة الجنوبية» ومأمون حج موسى من جماعة «صقور الشام».