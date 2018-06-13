مونديال 2026 في «أميركا وكندا والمكسيك» بمشاركة 48 فريقاً

موسكو (رويترز)

تقام كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما صوتت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي «الفيفا» لمصلحة العرض الثلاثي المشترك لاستضافة البطولة.

وحصل عرض أميركا الشمالية على 134 صوتاً مقابل 65 للمغرب. واختار عضو واحد في الجمعية العمومية عدم التصويت لأي من العرضين.

وستكون بطولة 2026 الأولى، بمشاركة 48 فريقاً ارتفاعاً من الشكل الحالي للبطولة، والمكون من 32 فريقاً. وتبدأ بطولة هذا العام في روسيا اليوم.

وحصل العرضان على فرصة أخيرة لمدة 15 دقيقة لكل منهما، لإقناع الاتحادات الأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية بمركز المعارض في موسكو، حيث تعهد عرض أميركا الشمالية بأن تدر البطولة ربحاً يبلغ 11 مليار دولار بينما قال المغرب، الذي فشل الآن في خمس محاولات لاستضافة كأس العالم، إنه سيجني أرباحاً قيمتها خمسة مليارات دولار.