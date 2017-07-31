السعودية تسهل وتؤمن إجراءات كل الحجاج بما فيهم القطريون وعلى قطر عدم تسييس الحج

أبوظبي (الاتحاد)

تابعت " الرابطة الخليجية للحقوق والحريات " بيان و تصريحات وزارء خارجية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية حول قطر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في العاصمة البحرينية " المنامة " حيث أكدت الدول الأربع صدق موقفها وسياستها الرامية إلى حماية أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة وأن على قطر أن تنفذ الشروط والمطالب في هذا الشأن وأن تتوقف عن تمويل الارهاب وأن تركز جهودها على جرائم الإرهاب ومحاربته وغيرها من القضايا .. مشددة على أن قطر بتعنتها تبدد الجهود والموارد على قضايا وهمية.

وقالت الرابطة في هذا الشأن إن بيان وزراء خارجية الدول الأربع أكد دعمهم للحوار .. موضحة أن إصرارهم على تلبية المطالب في مجملها ومضمونها أمر في محله لأنه يتماشى مع قواعد القانون الدولي خاصة في مجال محاربة الارهاب وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بحرية الرأي والتعبير والصحافة والإجراءات القضائية المرعية في مكافحة ومحاربة الإرهاب العالمي.

و شددت الرابطة على حق الدول الأربع في ذلك بإعتباره عملا من أعمال السيادة التي تقرها القوانين الدولية وحماية للحقوق الأساسية لأي إنسان يعيش بها .. وقالت إن الحقوق تعزز السيادة وتكون لها الأولوية بالإحترام والتطبيق غير أن قطر التي وقعت على الإتفاقيات الدولية التي تصون الحقوق وتتصدى للإرهاب تؤكد بعدم موافقتها على مطالب الدول الأربع تخليها عن حماية هذه الحقوق وحماية الإنسان العربي.

و أكدت الرابطة أن الدول الأربع تحاول قدر الامكان عدم الإضرار بالمواطنين في دولة قطر خاصة فيما يتعلق بقضايا التنقل والتعليم والعلاج والعمل والتملك وربط ولم الشمل العائلي وأداء الشعائر الدينية "الحج والعمرة" في المملكة العربية السعودية.

و أشارت الرابطة إلى أن تلاعب السلطات القطرية بحق أساسي وهو حرية ممارسة الشعائر الدينية من خلال أداء فريضة الحج لعشرين ألف مواطن قطري ومقيم دليل على أنها تسيس قضية الحج و تستخدم حقوقا أساسية نصت عليها القوانين الدولية لتحقيق أجندات سياسية واعلامية قطرية.

و أوضحت أنه وفق المعلومات الأكيدة المتوفرى لديها ومن تصريحات معالي عادل الجبير وزير خارجية السعودية في المنامة فإن السعودية "ترحب بأي زائر لبيت الله الحرام " .. منوهة إلى أن الأدلة تشير إلى أن وزارة الحج السعودية تتواصل مع وزارة الأوقاف القطرية لتسلم قائمة الحجاج لهذا العام وإتمام الإجراءات الخاصة بتيسير حجهم وتوفير ضمانات لسلامتهم لكن قطر من جانبها تعطل الإجراءات بل وأغلقت باب تسجيل الحجاج وأقحمت أمورا سياسية بالحج.

ودعت الرابطة دولة قطر إلى الكف عن تبديد مواردها و جهودها في قضايا لا طائل منها سوى ترسيخ الإنقسام وانتهاك الحقوق ودعم الإرهاب في المنطقة في الوقت الذي تحتاج المنطقة العربية بل والعالم كله إلى تكريس الجهود لتعزيز وحدتها في محاربة الإرهاب.

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