«الفراعنة» يستكشف ملعب إيكاترنبرج في المران الختامي

موسكو (الاتحاد)

يختتم اليوم المنتخب المصري تدريباته في مدينة إيكاترنبرج الروسية، استعداداً لمواجهة منتخب أوروجواي ظهر الجمعة، في إطار أولى مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم 2018، ضمن المجموعة الأولى التي تضم معهما منتخبي روسيا البلد المنظم والشقيقة المملكة العربية السعودية.

وانتقل المنتخب المصري إلى مدينة إيكاترنبرج مساء أمس، بعدما أدى تدريباً صباحياً في مدينة جروزني عاصمة الشيشان.

ويؤدي المنتخب المصري تدريبه الأخير ظهراً على ملعب إيكاترنبرج أرينا في نفس موعد المباراة أمام منتخب الأوروجواي، بهدف التعرف على أرضية الملعب والإحساس بأرضيته، قبل خوض اللقاء على أن يسبق التدريب مؤتمر صحفي موسع للمدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة، وعصام الحضري حارس المرمى وقائد الفريق، للحديث عن استعدادات المنتخب المصري لضربة البداية.

الحضري في المقابل سيتركز حديثه خلال المؤتمر الصحفي حول الإنجاز التاريخي الكبير، الذي من المنتظر أن يحققه إذا ما حصل على فرصة اللعب في التشكيل الأساسي للفراعنة أمام أوروجواي، حيث سيصبح أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم يشارك في مباريات البطولة عن عمر 45 عاماً، وهو الإنجاز الكبير الذي لم يسبقه إليه أي لاعب آخر طوال التاريخ.