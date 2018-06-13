«لا روخا» يطيح لوبيتيجي بعد تعاقده مع الريال

كراسنودار (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الإسباني تعيين فيرناندو هييرو بديلاً لمدرب المنتخب الوطني الإسباني المقال، جولين لوبيتجي.

ويتولى هيرو في الوقت الحالي منصب المدير الرياضي للاتحاد الإسباني.وكان لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني أعلن في مؤتمر صحفي أمس، إنه أقال يولن لوبتيجي مدرب المنتخب قبل يومين من مباراة إسبانيا الأولى في كأس العالم أمام البرتغال.

وتأتي إقالة المدير الفني بعدما أعلن ريال مدريد على نحو مفاجئ، أمس الأول، أن لوبتيجي الذي مدد مؤخراً عقده مع إسبانيا، سيتولى قيادة بطل أوروبا اعتباراً من الموسم المقبل.

وأضاف روبياليس: نود توجيه الشكر إلى يولن على كل ما فعله، وهو سبب وجودنا هنا في روسيا، لكننا شعرنا بأن علينا الاستغناء عن خدماته، ويجب أن تكون هناك رسالة لكل موظفي الاتحاد الإسباني لكرة القدم وهناك سلوك يجب على الجميع اتباعه.