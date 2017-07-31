تتصل بخدمة الطوارئ لتنقذها من «أفعى»

نيويورك (أ ف ب)

اتصلت امرأة أربعينية بخدمة الطوارئ في مدينة شفيلد لايك في ولاية أوهايو الأميركية، لتطلب تدخل عناصرها لإنقاذها من حيّة (أصلة عاصرة) «ملتصقة» بوجهها. وقامت هذه المرأة (45 عاماً)، والتي تهوى الأفاعي بالاتصال بخدمة الطوارئ الأميركية «911» بعد ظهر أمس الأول، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية عدة. وشرحت الضحية بصوت مرتجف أن الحيّة، وهي من نوع أصلة عاصرة يبلغ طولها 1,60 متر، تشدّ على أنفها وأنها مطروحة أرضاً والدم يحيط بها. وأقرت بأنها «أنقذت» هذه الأفعى مؤخراً مع أخرى من الفصيلة عينها، ولديها في المجموع 11 حيّة. ووصل عناصر الإسعاف، وتعذر عليهم إزاحة الأفعى، فقرروا قطع رأسها بواسطة سكين.

ونقلت المرأة إلى المستشفى ووضعها ليس خطراً، بحسب ما أفادت قناة «فوكس 8 كليفلاند» المحلية.