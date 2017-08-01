عليا بهات: لا أعتبر نفسي «نجمة»

نيودلهي (د ب أ)

قالت الممثلة الهندية عليا بهات، إنها لا تنظر لنفسها على أنها نجمة، إنما مجرد إنسانة عادية.

ونقل موقع بينك فيلا الإلكتروني عن عليا (24 عاماً)، القول «أعتقد أن اليوم الذي سوف أبدأ أشعر فيه بأنني نجمة سوف يكون يوماً سيئاً للغاية بالنسبة لي.. اليوم أستطيع أن أكون نجمة، ولكن ربما لا أكون كذلك غداً». وأضافت «لن أتعلق باللقب أبداً، أنا مجرد إنسانة عادية تعمل بجهد كبير».

وأوضحت عليا «أفضل أن أكون معروفة بالشخصيات التي أؤديها».

ويذكر أن عليا حصلت مؤخراً على جائزة الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «إيفا» لأفضل ممثلة في دور رئيس عن دورها في فيلم «اديتيا بنجاب» أمام الممثل شاهد كابور.