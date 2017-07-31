نفوق «أنثى وحيد قرن» من نوع نادر في نيبال

كاتماندو (د ب أ)

تم العثور على وحيد قرن من نوع نادر نافقاً أمس الاثنين في أكبر محمية طبيعية في نيبال، في حالة نفوق هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوعين، حسبما أفاد أحد مسؤولي المحمية.

وقال أرييل، وهو متحدث باسم متنزه شيتوان الوطني، الذي يقع على بعد 120 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة كاتماندو: «نفقت أنثى من حيوانات وحيد القرن صباح أمس الاثنين في منطقة داخل المتنزه.. بعد أن كانت تنزف». وأفاد آرييل بأن خبراء الحياة البرية يقومون بتشريح أنثى وحيد القرن النافقة.

وهذه هي ثاني حالة نفوق من هذا الحيوان النادر في المتنزه نفسه خلال أقل من أسبوعين. وفي وقت سابق هذا الشهر، نفقت أنثى وحيد قرن عمرها ستة أعوام خلال وضع وليدها.

ويوجد في نيبال 645 وحيد قرن، ويعود الفضل في بقاء هذه الحيوانات إلى القوانين النيبالية الصارمة ضد صيد الأنواع النادرة والجهود التي يبذلها المجتمع لحماية هذه الأنواع. وتراجعت أعداد حيوان وحيد القرن في العالم بسبب الصيد الجائر، حيث إن هناك طلباً كبيراً على قرون حيوانات وحيد القرن في السوق السوداء في جنوب شرق آسيا والصين، والتي تُستغل في العلاج التقليدي والشعبي.