مقتل 7 من «القاعدة» في البيضاء

صنعاء، عدن (الاتحاد، وكالات)

قتل 7 من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي في ضربات صاروخية لطائرات من دون طيار يرجح أنها أميركية في محافظة البيضاء وسط اليمن. وقال مصدر أمني «طائرة من دون طيار استهدفت دراجة نارية في مديرية الصومعة فقتلت ركابها الثلاثة وهم مسلحون من القاعدة»، وأضاف أن 3 آخرين من التنظيم كانوا قتلوا باستهداف آلية في المنطقة نفسها. فيما قتل مدرب محلي في التنظيم في ضربة أخرى نفذتها طائرة بدون طيار في المحافظة ذاتها، لكن بدون كشف المزيد من التفاصيل حول العملية.

إلى ذلك، نشرت أجهزة الأمن في محافظة أبين جنوب اليمن، قوات في عدد من المديريات في إطار خطة أمنية لتأمين المحافظة من «القاعدة» الذي صعد هجماته واستهدف عددا من نقاط التفتيش والحواجز الأمنية. وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن توجيهات أمنية صدرت بنشر وحدات في عدد من المواقع بمدن لودر ومودية والعين، وتشديد الإجراءات وسط إعلان حالة التأهب لتعقب عناصر التنظيم.