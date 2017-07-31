أستراليا: خطة إسقاط الطائرة تضمنت هجوماً بقنبلة أو بالغاز

سيدني (وكالات)

أوردت الصحف الأسترالية أمس أن المتهمين الأربعة بالتخطيط لإسقاط طائرة كانوا ينوون استخدام غاز سام أو قنبلة مخبأة داخل آلة لفرم اللحمة، بينما أشار مسؤولون إلى أن الاستعدادات لشن الهجوم كانت في مرحلة «متقدمة». وأوقف المشتبه بهم وهم والدان أستراليان من أصل لبناني مع نجليهما خلال مداهمة في سيدني السبت الماضي.

وأوردت صحيفة «سيدني ديلي تلغراف» أن المشتبه بهم خططوا لنقل القنبلة في حقيبة يد على متن رحلة تجارية من سيدني إلى وجهة في الشرق الأوسط. وأضافت أن الخطة كانت تقوم على وضع خشب ومواد متفجرة داخل آلة كهربائية مستخدمة في المطبخ مثل ماكينة فرم اللحمة.

و أشارت صحيفة «ذي استراليان» أن الآلة «غير تقليدية»، ويمكن أن ينبعث منها غاز سام قد يؤدي إلى مقتل أو شل حركة الركاب على متن الطائرة.

وأعلن وزير العدل مايكل كينان أمس أن المخططات «متقدمة جداً»، مضيفاً «هناك خطة لإسقاط طائرة من خلال تهريب جهاز على متنها». ولم تفصح السلطات عن هوية الموقوفين.

وأمس، قال وزير الهجرة الأسترالي، إن الإجراءات الصارمة لفحص المسافرين والأمتعة في المطارات ستظل سارية إلى أجل غير مسمى. وقال للصحفيين في ملبورن، إن المخطط المزعوم لتفجير طائرة قد يؤدي لتغييرات أمنية طويلة الأمد في المطارات.

وجاء اعتقال الأربعة بعد إشارة من أجنبية مما يحمل على الاعتقاد بأن المشتبه بهم تلقوا أوامر من جهة أخرى.

في هذه الأثناء، اعترف رجلان وشاب صغير السن أمس أمام محكمة أسترالية بالتخطيط لهجوم إرهابي على مباني حكومية في سيدني عام 2014.