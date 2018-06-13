موسكو (الاتحاد)

يشهد المونديال تطبيق تقنية الفيديو للمرة الأولى، أي أن الحكم يكون مدعوماً بنظام حكم الفيديو المساعد، وحرص «الفيفا» على إعداد الحكام من خلال المباريات والمؤتمرات منذ استخدام التقنية في بطولة تابعة لـ«الفيفا» في كأس العالم للأندية في 2006.

ويجلس فريق من أربعة مساعدين في غرفة التحكم في مركز البث الدولي في موسكو، يرتدون زي الحكام الكامل.

ويتكون فريق تقنية الفيديو في مباراة الافتتاح من الإيطالي ماسيمليانو إيراتي، حكم الفيديو المساعد، والأرجنتيني ماورو فيليانو، مساعد أول، والتشيلي كارلوس أستروزا، مساعد ثان، والإيطالي دانيلي أورساتو مساعد ثالث. وقال ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالفيفا: الحكام جاهزون لما يتعين عليهم فعله، ونحن مقتنعون، ونعرف أنها لا يمكن أن تكون تجربة هنا، وندرك أنه يتعين علينا أن نكون جاهزين ولكننا واثقون وجاهزون. وتهدف أجهزة الفيديو إلى مساعدة الحكام على التوصل إلى قرارات أكثر صحة، ويمكن استخدامها في أربعة مواقف هي الأهداف وضربات الجزاء والبطاقات الحمراء والهوية الصحيحة للاعب من أجل معاقبته.