كيلي يؤدي القسم كبيراً لموظفي البيت الأبيض

واشنطن (أ ف ب)
أدى كبير موظفي البيت الأبيض الجديد جون كيلي القسم أمس بحضور الرئيس دونالد ترامب الذي عينه ضمن تعديلات في فريقه مؤكدا «عدم وجود فوضى» في البيت الأبيض.
وأعلن ترامب الجمعة الماضي في تغريدة عن تعيين كيلي الذي كان وزيرا للأمن القومي في إدارته، كبيرا لموظفي البيت الأبيض بدلا من راينس بريبوس الذي أُقيل بعد أسابيع من إشاعات حول طرده، وسط معلومات عن خلافات حادة ضمن الإدارة.
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وضاعف ترامب التشديد على الايجابيات في تغريدة صباحية قائلا «أعلى سوق أسهم على الإطلاق، أفضل الأرقام الاقتصادية منذ سنوات، البطالة في أدنى مستوياتها منذ 17 عاما، الرواتب ترتفع، الحدود آمنة، تعيين في المحكمة العليا: لا فوضى في البيت الأبيض!»
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ويتولى كبير الموظفين إدارة برنامج أعمال الرئيس وهو أعلى موظفي البيت الأبيض رتبة ويملك القرار بشأن من سيقابل الرئيس.