كيلي يؤدي القسم كبيراً لموظفي البيت الأبيض

واشنطن (أ ف ب)

أدى كبير موظفي البيت الأبيض الجديد جون كيلي القسم أمس بحضور الرئيس دونالد ترامب الذي عينه ضمن تعديلات في فريقه مؤكدا «عدم وجود فوضى» في البيت الأبيض.

وأعلن ترامب الجمعة الماضي في تغريدة عن تعيين كيلي الذي كان وزيرا للأمن القومي في إدارته، كبيرا لموظفي البيت الأبيض بدلا من راينس بريبوس الذي أُقيل بعد أسابيع من إشاعات حول طرده، وسط معلومات عن خلافات حادة ضمن الإدارة.

وصرح ترامب متحدثا عن ضابط البحرية المتقاعد البالغ 67 عاما بعدما كان وزيرا للأمن القومي «لا شك لديّ أن الجنرال كيلي سيقوم بعمل مذهل بصفته كبيرا للموظفين، بعدما كسرت إنجازاته في مجال الأمن القومي جميع الأرقام القياسية، والنتائج المذهلة على الحدود».

وضاعف ترامب التشديد على الايجابيات في تغريدة صباحية قائلا «أعلى سوق أسهم على الإطلاق، أفضل الأرقام الاقتصادية منذ سنوات، البطالة في أدنى مستوياتها منذ 17 عاما، الرواتب ترتفع، الحدود آمنة، تعيين في المحكمة العليا: لا فوضى في البيت الأبيض!»

وأعلن التغيير في فريق الرئاسة غداة فشل مجلس الشيوخ في إقرار تعديل برنامج «اوباماكير» للرعاية الصحية ما أثار غضب ترامب بعدما شكل إلغاؤه إحدى الوعود الرئيسة في حملته الرئاسية.ويأمل عدد من الجمهوريين في نجاح كيلي في فرض الانضباط في البيت الأبيض حيث الخلافات شديدة بين فريق الإدارة.

ويتولى كبير الموظفين إدارة برنامج أعمال الرئيس وهو أعلى موظفي البيت الأبيض رتبة ويملك القرار بشأن من سيقابل الرئيس.