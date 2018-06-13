دجيوبا يحذر من الفرج

روسيا (الاتحاد)

رفض آرتيم دجيوبا مهاجم روسيا محاولات البعض للتقليل من شأن «الدب» أو قدرته على المنافسة في البطولة. أكد دجيوبا في تصريحات لـ «الاتحاد» أن فريقه يملك القدرة على العبور من دور المجموعات، ولكنه يحتاج إلى مساندة ودعم أنصاره منذ الدقيقة الأولى، والتعامل بكل جدية مع المباراة الأولى للفريق اليوم. أشار دجيوبا إلى أن المنتخب الروسي يضم العديد من النجوم المتميزين، ولا يمكن اعتبار الفريق خارج دائرة المنافسة، خاصة أن البطولة تقام على أرضه ووسط جماهيره، وهو ما يعني تمتع الفريق بأفضلية واضحة منذ البداية. أضاف أن منتخب روسيا وجماهيره، يجب ألا ينتابهم الشعور بالخوف أو الاضمحلال لأن المنافسين يتعين عليهم الشعور بالقلق بشرط مساندة الجماهير لـ «الدب» بكل روح وفعالية.

عن المباراة أمام السعودية في الافتتاح اليوم، أوضح دجيوبا أن التاريخ يقف في صف «الدب»، محذراً من الاستهانة بالمنتخب السعودي الذي يملك لاعبين على مستوى عالٍ أيضاً، ويمكنهم تقديم مباراة قوية، مشيداً باللاعب سلمان الفرج، وقال إن اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 7 يملك إمكانات عالية، ويمكنه قيادة الفريق إلى الأمام.

وأكد دجيوبا أن منتخب السعودية يملك الكثير من نقاط القوة، ومنها قوة الدفاع وتميز الوسط بقيادة سلمان الفرج، إضافة إلى سرعة «الأخضر» التي تفيده كثيراً في تنفيذ الهجمات المرتدة السريعة، ورفض دجيوبا الإفصاح عن نقاط الضعف في «الأخضر.